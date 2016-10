THQ Nordic hat in einer Pressemeldung heute gleich drei Erscheinungstermine kommender Titel angepasst. Betroffen ist unter anderem die Warmastered Edition von Darksiders.

In der besagten Pressemail änderte man die Veröffentlichungstermine für gleich drei Spiele bzw. gab diese überhaupt erst bekannt. Der Release der Darksiders: Warmastered Edition ist nun für den 22. November auf Xbox One, PS4 und Wii U (digital) eingeplant; die PC-Umsetzung erscheint am 29. November. Die Box-Version für die Wii U folgt zu einem späteren, noch bekanntzugebenden Zeitpunkt.

Ebenfalls von der heutigen Ankündigung betroffen sind zudem das Musikspiel We Sing, das es auch im Bundle mit zwei Mikrofonen nun ab dem 22. November zu kaufen gibt. Unterdessen ist Die Zwerge für PC, Mac, Linux, Xbox One und PS4 nun sowohl digital als auch als Retail-Version für den 01. Dezember 2016 eingeplant.