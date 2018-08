Pünktlich zum Start der gamescom konnte THQ Nordic vorab den Abschluss eines neuen Lizenz-Deals bekannt geben. Im Zuge dessen feiert die klassische Spielereihe Monster Jam ihr Comeback.

THQ Nordic und Feld Entertainment haben heute den Abschluss einer mehrjährigen Lizenzvereinbarung bestätigt, welche die klassische Spielereihe Monster Jam zum Gegenstand hat. Künftig sollen im Rahmen der Kooperation wieder Monster-Jam-Videospiele für verschiedene Plattformen erscheinen. Der erste Release soll im kommenden Jahr 2019 erfolgen.

Für die Entwicklung des nächsten Monster Jam hat THQ Nordic die Rainbow Studios an Bord geholt. Dabei handelt es sich die Schöpfer der Offroad-Reihe MX vs. ATV.

Klemens Kreuzer, Managing Director bei THQ Nordic, kommentiert den Deal: "Als langjährige Fans von Monster Jam freut uns die rasante internationale Entwicklung des Sports in jüngerer Zeit sehr. Die einzigartige Kombination aus Trucks, Strecken, Fahrern und Staub fasziniert die Stadienbesucher auf der ganzen Welt und zieht sie in ihren Bann. Wir möchten ein Erlebnis schaffen, das den Fans das Gefühl gibt, selbst hinterm Steuer zu sitzen und in den bekanntesten Trucks der Welt tollkühne Stunts vor voll besetzten Stadien zu vollführen!"