Das Survival-Spiel This War of Mine ist in der Öffentlichkeit sehr beliebt. Falls ihr es bisher nicht gespielt habt, könnt ihr das in den nächsten Tagen kostenlos nachholen. This War of Mine könnt ihr jetzt nämlich gratis spielen.

Um This War of Mine gratis auf dem PC spielen zu können, müsst ihr das Survival-Spiel via Steam herunterladen und starten. Die Testphase geht noch die ganze Woche; enden wird sie also am 08. April 2018. Zur Verfügung steht die Anniversary Edition von This War of Mine. Was die Anniversary Edition beinhaltet, könnt ihr dem Trailer entnehmen, den ihr unterhalb dieser News findet.

Bis zum 09. April 2018 könnt ihr This War of Mine außerdem für weniger Geld bei Steam kaufen; der Rabatt beträgt 70 Prozent. Deswegen ist die PC-Version von This War of Mine aktuell für 5,69 Euro erhältlich. Wenn ihr mehr über das Anti-Kriegsspiel erfahren wollt, könnt ihr unseren Test zu This War of Mine lesen. Den DLC "The Little Ones DLC" könnt ihr euch im Moment ebenfalls günstiger sichern. Er wurde mit einem Rabatt von 50 Prozent versehen und kostet deshalb nur 2,49 Euro.

Der polnische Publisher und Entwickler 11 bit Studios bietet This War of Mine vorübergehend kostenlos an, da er damit den Release seines nächsten Videospiels feiert. Das heißt Frostpunk und erscheint am 24. April 2018 für den PC. Wir haben uns die Aufbausimulation vorab schon für euch angesehen. Unser vorläufiges Fazit erfahrt ihr in der Preview zu Frostpunk.