Wird in Kürze für Switch angekündigt

Das Retro-Adventure Thimbleweed Park ist seit März für PC und Xbox One zu haben; in absehbarer Zeit wird darüber hinaus nun auch eine Switch-Version folgen.

Die Switch-Umsetzung wird zwar erst in der kommenden Woche offiziell angekündigt, der von Ron Gilbert persönlich abgesetzte Tweet samt kurzem Videoclip ging mit dem Thema aber alles andere als geheimnisvoll beziehungsweise subtil um. Zu sehen ist das Adventure, wie es auf dem Switch-Screen samt Touchscreen-Funktionalität gezockt wird.

In dem Tweet ist von mehreren Konsolen-bezogenen Ankündigungen die Rede, so dass davon auszugehen ist, dass neben der Switch-Umsetzung weitere Neuigkeiten verkündet werden. Möglicherweise gibt es also auch noch eine PS4-Fassung.