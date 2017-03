Jäger-Simulation für PS4 & Xbox One angekündigt

theHunter: Call of the Wild

Nachdem theHunter: Call of the Wild im Februar dieses Jahres das Early-Access-Programm von Steam verließ, konzentrieren sich die Entwickler Expansive Worlds nun auf eine Umsetzung für Konsolen.

Zusammen mit Publisher Avalanche Studios machten Expansive Worlds heute die Fassung für PlayStation 4 und Xbox One offiziell. Ein eigenes Team innerhalb des Studios wird sich um die Portierung kümmern, während die Entwicklung der PC-Version weitergeht.

Die Veröffentlichung von theHunter: Call of the Wild auf den Konsolen von Sony und Microsoft ist noch für dieses Jahr geplant. Weitere Informationen und ein konkreterer Veröffentlichungstermin sollen in Bälde bekannt gegeben werden.