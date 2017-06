theHunter: Call of the Wild

Die Jagd-Simulation theHunter: Call of the Wild erhält per DLC nun frische Inhalte spendiert. Der Zusatzinhalt ist ab sofort erhältlich.

Publisher Avalanche Studios hat zusammen mit Entwickler Expansive Worlds und Distributor astragon einen neuen DLC zur Jagd-Simulation theHunter: Call of the Wild veröffentlicht. Der Zusatzinhalt trägt den Namen "ATV Saber 4X4" und steht für alle Inhaber der Vollversion bereit.

In der neuen Erweiterung könnt ihr mit dem SABER 4X4 ATV ein neues Fahrzeug nutzen. Mit diesem könnt ihr die weitläufigen Jagdgebiete noch intensiver erkunden und die versteckten Schönheiten der Landschaften entdecken. Während der Fahrt mit dem Quad, das in Jadegrüne, Karminrot und Kohleschwarz ausgewählt werden kann, könnt ihr zwischen Ego- und Verfolger-Perspektive hin und her wechseln. Bei Multiplayer-Partien reicht es aus, wenn der Host der Partie den DLC besitzt. Dieser kostet 3,99 Euro.