The Wolf Among Us

Via Twitter kündigte Entwickler Telltale Games zuletzt Neuigkeiten für die bevorstehende San Diego Comic-Con am nächsten Wochenende an. Möglicherweise handelt es sich dabei um die Fortsetzung eines Geheimtipps.

Der besagte Tweet von Telltale Games traf eigentlich keine konkrete Aussage dazu, was das Studio auf dem US-Event konkret ankündigen wird. Garniert mit einem neutralen Bild samt Firmenlogo sprach man lediglich von einem sommerlichen Update. Womöglich handelt es sich aber um die Neuankündigung der zweiten Staffel von The Wolf Among Us.

Grund zur Annahme liefert Adam Harrington. Der Schauspieler sprach im Original den Charakter Bigby ein und ließ kurz nach Telltales Tweet einen Retweet folgen. Da Harrington nicht unbedingt als aktivster Twitter-Nutzer gilt und daher nicht gerade viele Retweets vom Stapel lässt, ist fast davon auszugehen, dass das in diesem Fall einen konkreten Hintergrund hat.

Die logische Schlussfolgerung wäre daher die bevorstehende Ankündigung von The Wolf Among Us: Season 2, in der Adam Harrington wieder mit von der Partie ist. Eine Zusammenarbeit für ein weiteres Projekt erscheint da gegenwärtig jedenfalls deutlich unwahrscheinlicher.

Die erste Staffel der Reihe, die ebenfalls im Episodenformat erschien, wurde 2013 veröffentlicht. Ob tatsächlich eine Ankündigung der Fortsetzung bevorsteht, werden wir in Kürze im Rahmen der SDCC 2017 erfahren. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Die San Diego Comic-Con findet vom 20. bis zum 23. Juli 2017 statt.