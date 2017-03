So umfassend waren die Arbeiten an den DLCs

CD Projekt RED hat seinem ohnehin riesigen Rollenspiel-Epos The Witcher 3: Wild Hunt bekanntermaßen zwei sehr gelungene Zusatzinhalte spendiert. Die notwendigen Arbeiten für die Erweiterungen rücken diese nun gar noch in ein anderes Licht.

Das zuständige Entwicklerteam hat an den Erweiterungen zu The Witcher 3: Wild Hunt fast noch härter gearbeitet, als am eigentlichen Hauptspiel. Das wird nun anhand neuer Aussagen der Macher im Rahmen der Game Developers Conference in San Francisco deutlich.

Für das Hauptspiel, das sich dreieinhalb Jahre in der Mache befand, fertigte CD Projekt RED demnach 16.000 einzigartige Animationen. Das ist schon beeindruckend, doch die Zahlen für die Zusatzinhalte erscheinen in diesem Kontext dann doch noch einmal in einem anderen Licht. Allein für die DLC-Pakete "Hearts of Stone" und "Blood and Wine" wurden anschließend noch einmal satte 7.000 weitere Animationen gefertigt - und das in nur rund einem Jahr.

CD Projekt RED hat also für diese Entwicklungsarbeiten das Tempo noch einmal angezogen. Die Anzahl der neuen Animationen ist auch im Kontext der Spielzeit beeindruckend und zeigt die Detailverliebtheit der Macher. Während die 16.000 Animationen des Hauptspiels für rund 200 Stunden Spielzeit genutzt wurden, waren die 7.000 weiteren Animationen in den Add-ons für lediglich 50 Stunden zusätzliche Spielzeit notwendig.