Wer Geralt schon immer mal befummeln wollte, kriegt bald die Chance in Form einer Statue. Günstig soll das auf 1.000 Stück limitierte Sammlerobjekt aber nicht werden.

Der weißhaarige Hexer taucht nicht nur auf einer polnischen Briefmarke für 1,40 Euro auf, sondern auch in Form einer limitierten Statue - allerdings für 770 US-Dollar. Irgendwann zwischen Juli bis September 2017 soll das 66 cm hohe Kunstharz-Abbild erscheinen. Optisch werden sich die Macher an Geralt aus dem dritten Teil von The Witcher orientieren und die Hauptfigur in der Rüstung formen, die auch schon für andere Werbezwecke genutzt wurde.



Auf dieser Website lässt sich der Kunstharz-Geralt vorbestellen, dabei ist sie auf 1.000 Stück limitiert.