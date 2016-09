Geralt kommt in Polen auf Briefmarken

The Witcher

Geralt springt auf Briefmarken: In Polen erscheint am 16. September eine Sondermarke zu The Witcher, die sich das Spiel vor allem aufgrund des wirtschaftlichen Erfolgs verdient hat.

The Witcher 3 dürfte eines der erfolgreichsten polnischen Spiele überhaupt sein. Satte 20 Millionen Mal verkaufte sich der dritte Teil mit dem weißhaarigen Hexer, was für ein Rollenspiel weit überdurchschnittliche Zahlen sind. Dieser Erfolg bedeutet auch für den Wirtschaftsstandort Polen ein enormer Pusch, weshalb dem Hexer nun eine eigene Briefmarke gewidmet wird.

Begrenzt auf 180.000 Stück, soll die Sonderausgabe laut des Lead Designers Damien Monnier ab dem 16. September verteilt werden. Der Wert der Briefmarke liegt bei 6 Zloty oder umgerechnet etwa 1,40 Euro - für Sammler dürfte der abgedruckte Geralt aber wohl mehr wert sein.