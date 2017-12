Ab sofort für Xbox One X optimiert

The Witcher 3: Wild Hunt

CD Projekt REDs Vorzeige-Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt nutzt ab sofort die Vorzüge der Xbox One X.

The Witcher 3: Wild Hunt ist nicht nur ein sehr gutes und umfangreiches, sondern auch ein sehr schönes Abenteuer. Für Besitzer einer Xbox One X erstrahlt das preisgekrönte Rollenspiel ab sofort in noch hübscherer Form.

Das Update 1.60 lässt euch zwischen zwei Grafikmodi wählen: 4K und Performance. Erstgenannter sorgt für eine Ultra-HD-Auflösung mit verbesserten Schatten, höherer Umgebungsverdeckung und Texturfilterung. Bei Performance wird die Auflösung dynamisch zwischen Full HD und Ultra HD skaliert, um 60 Bilder pro Sekunde zu gewährleisten. Beide Modi unterstützen außerdem High Dynamic Range (HDR).

Auch die PS4 Pro erhält per Update eine HDR-Unterstützung, allerdings gibt es dafür noch keinen Termin. Laut CD Projekt RED soll das aber in naher Zukunft der Fall sein.