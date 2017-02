Startet in Kürze in den Early Access

The Wild Eight

PC-Gamer können sich in Kürze selbst von einem neuen Koop-Survival-Spiel überzeugen. The Wild Eight steht nämlich in den Startlöchern.

Das Koop-Survival-Spiel The Wild Eight wird in Kürze in spielbarer Form für alle Interessierten bereit stehen. Allerdings handelt es sich dabei zunächst noch nicht um die Vollversion. Das via Kickstarter im letzten Frühjahr finanzierte Spiel wird sich zunächst via Steam Early Access auf dem PC versuchen.

Eight Points hat mit The Wild Eight ein in Alaska angesiedeltes Survival-Spiel erschaffen, in dem Spieler in Teams bestehend aus acht Gamern diverse Gefahren überstehen und überleben müssen. Ihr könnt zusammen mit sieben Freunden antreten oder auch mit zufällig ausgewählten Onlinespielern in ein Team werfen lassen.

Zusammen werdet ihr anschließend die Gegend erkunden, auf die Jagd gehen, Nahrung sammeln, Dinge herstellen und einfach überleben. Eine Singleplayer-Demo steht bereits via GameJolt zum Download bereit. Der Early-Access-Start wurde mittlerweile für den 08. Februar 2017 datiert. Die Termin für die Vollversion, die dann auch für PS4 und Xbox One erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.