The Walking Dead: The Final Season

Die letzte Staffel von The Walking Dead aus dem Hause Telltale Games geht in die nächste Runde. Heute wurde der Release-Termin für die zweite Episode bekannt gegeben.

Wer schon sehnsüchtig auf das nächste Kapitel von Clementines Reise in The Walking Dead: The Final Season wartet, der darf nun den Kalender und den Rotstift zücken, denn Telltale hat den Release-Termin für die zweite Episode bekannt gegeben. Diese wird den Namen "Lasst die Kinder zu mir kommen" tragen und erscheint noch in diesem Monat.

Der Download wird demnach ab dem 25. September weltweit auf den Plattformen PC, PS4, Xbox One und Switch möglich sein, wobei dieser natürlich im digitalen Season Pass inbegriff ist. Wer diesen Season Pass erwirbt, der wird sich alle vier Episoden der finalen Staffel auf Clementines Reise herunterladen können.

Die Fortsetzung der Handlung wird dabei wie folgt beschrieben: "Es fiel ein Schuss, und in diesem Augenblick veränderte sich alles. Clementines Chance, ein Zuhause zu finden, ist nun möglichweise bereits vertan, und ihre Freundschaft mit AJ wird vielleicht nie wieder dieselbe sein. Clementine muss sich nun, da ihre Zukunft plötzlich durch Ungewissheit belastet ist, den Konsequenzen stellen und die Situation retten. Aber eine dunkle Macht, die noch unerbittlicher ist als die Toten, lauert im Wald, und ein Geist aus Clementines Vergangenheit wird schon bald wiederkehren und ihre Zukunft bedrohen."

Ab dem 06. November wird darüber hinaus auch eine Season Pass Disc für Xbox One und PS4 erhältlich sein. Einen neuen Trailer zur zweiten Folge könnt ihr euch anbei ansehen.