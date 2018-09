The Walking Dead: Die letzte Staffel

The Walking Dead: Die letzte Staffel für Xbox One und PlayStation 4 wird in Form der Season-Pass-Disc auf physischen Datenträgern veröffentlicht.

Die Season-Pass-Disc wird ab dem 6. Novemberverfügbar sein. Außerdem wird zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Softwarekarte für Nintendo Switch im Einzelhandel erscheinen.

Die Season-Pass-Disc wird die ersten beiden Episoden von Die letzte Staffel enthalten und erlaubt es euch, die beiden verbleibenden Episoden herunterzuladen, sobald sie verfügbar sind. Die erste Episode von Die letzte Staffel – Genug mit Wegrennen – steht aktuell in allen Regionen für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch zum Download bereit. Die erste Episode kann jetzt direkt nach dem Kauf eines digitalen Season Pass heruntergeladen werden. Alle folgenden Episoden können bei Veröffentlichung heruntergeladen werden.

Clementine ist nun eine unerbittliche und entschlossene Überlebende, die das letzte Kapitel ihrer Reise angetreten hat. Nachdem sie jahrelang heimatlos war und Gefahren durch die Lebenden sowie die Toten trotzen musste, hat sie nun endlich die Chance, in einer abgelegenen Schule ein neues Zuhause zu finden. Aber sie wird Opfer bringen müssen, um es zu beschützen. Clem muss sich eine Existenz aufbauen und zur Anführerin heranreifen, ohne AJ aus den Augen zu lassen. Der Waisenjunge ist für sie zum einzigen Familienmitglied geworden, das sie noch hat.