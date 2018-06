The Walking Dead: The Final Season

Ein Termin für die letzte Staffel von The Walking Dead ist bekannt. Im kommenden Abenteuer entscheidet ihr über das Schicksal von Clementine.

Der Publisher Telltale Games und die Entwickler von Skybound Entertainment haben den Veröffentlichungstermin von The Walking Dead: The Final Season bekannt gegeben. Das letzte Kapitel von Clementines Reise gibt euch die Möglichkeit eine neue Existenz zusammen mit AJ aufzubauen.

Erneut müsst ihr Entscheidungen mit drastischen Konsequenzen treffen und ein neues Schulterkamera-System soll für mehr Spannung sorgen. Ab dem 08. Juni könnt ihr die letzte Staffel mit einem Rabatt von 10 Prozent bei ausgewählten Anbietern wie beispielsweise Steam oder GOG vorbestellen. Vorbesteller auf der PlayStation 4 und Xbox One erhalten sofortigen Zugriff auf die The Walking Dead: The Telltale Series Collection, welche alle 19 bereits veröffentlichten Episoden enthält.

The Walking Dead: The Final Season erscheint am 14. August 2018 zum Preis von 19,99 US-Dollar für PlayStation 4, Xbox One und PC. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.