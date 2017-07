The Walking Dead: The Final Season

Die finale Staffel von Telltales The Walking Dead erscheint im kommenden Jahr. Die Hauptrolle in dem Titel spielt Clementine.

Das Studio Telltale Games hat die vierte und letzte Staffel von The Walking Dead für 2018 angekündigt. In dieser wird Clementine die Hauptrolle spielen. "Es wird eine unglaubliche Erfahrung. Vielen Dank an euch alle aus tiefstem Herzen. Es stecken jede Menge Schweiß, Tränen und Blut sowie ganz viel Liebe hinter dieser kompletten Erfahrung", so Melissa Hutchison, die Stimme von Clementine.

Die finale Staffel von The Walking Dead erscheint 2018 für Konsolen, PC, Mac, iOS und Android. Weitere Plattformen sollen folgen. Einen genauen Titel sowie Termin gibt es derzeit noch nicht.