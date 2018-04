The Walking Dead: The Final Season

Telltale Games sorgt seit längerer Zeit mit seiner Reihe zu The Walking Dead für Furore, wird diese mit The Final Season aber nun zu einem Ende bringen. Jetzt nahen endlich handfeste Infos zur letzten Staffel.

Telltale Games hat The Walking Dead: The Final Season bereits seit längerer Zeit angekündigt, ist bis dato aber wirklich handfeste Infos zur abschließenden Staffel des Adventures im Episodenformat schuldig geblieben. Jetzt kündigte man aber endlich eine ausführlichere Vorstellung des neuen Titels an.

Wenn ihr nähere Details in Erfahrung bringen wollt, wie es mit der ursprünglich im Jahr 2012 gestarteten postapokalyptischen Adventure-Reihe rund um Clementine weiter geht, dann solltet ihr euch am kommenden Wochenende auch bei uns umsehen. Im Rahmen der bevorstehenden PAX wird Telltale Games den Titel, der später in diesem Jahr starten soll, nämlich näher vorstellen.

Im Zuge der Ankündigung wurde schonmal ein neues Artwork veröffentlicht, das ihr euch eingangs dieser Meldung ansehen könnt. Dabei ist Clementine in einem deutlich höherem Alter als bisher zu sehen. Spieler der Reihe kennen die Protagonistin noch als kleines Mädchen. Auch AJ, der sein Debüt in der zweiten Staffel der Reihe gab, ist zu sehen.

Wann gibt es nun die neuen Infos? Im Rahmen der PAX East in Boston wird es am kommenden Freitag, den 06. April 2018 um 12:30 Uhr Ortszeit mittags ein Panel geben, das auch per Livestream übertragen wird. Bei uns ist es dann 18:30 Uhr abends - eine humane Zeit also, wenn ihr dabei sein wollt.