Im Rahmen der The Game Awards 2016 hat Telltale einen ausführlicheren Blick auf das kommende The Walking Dead: Season 3 - A New Frontier gewährt. Dabei hatte man nicht nur den neuen Videoclip, sondern auch weitere Informationen im Gepäck.

Die komplett neue dritte Staffel der erfolgreichen Telltale-Spielereihe wird am 20. Dezember 2016 durchstarten. Kurz vor Weihnachten werden Spieler aber dann nicht nur die erste Episode herunterladen und zocken können.

So bestätigte Telltale während der Award-Show, dass die neue Season mit einer speziellen zweiteiligen Premiere starten wird. Übersetzt: Am 20. Dezember werdet ihr euch direkt die ersten beiden Episoden der neuen Staffel zulegen können. Der Termin gilt für die Plattformen PC (via Telltale Online Store, Steam und andere Dienste), Xbox One, PS4, iOS und Android; für weitere Plattformen wird der Termin in naher Zukunft noch bekanntgegeben.

Ab dem 14. Februar 2017 wird es auch eine spezielle Season Pass Disc für PS4 und Xbox One geben, welche die Premieren-Episode der dritten Staffel sowie alle weiteren Folgen per Download-Code umfasst. Vorbestellungen sind bereits möglich. Auf der PS4 erhalten Frühentschlossene zur digitalen Version eine Kopie von The Walking Dead: Season Two und The Walking Dead: Michonne. Bei Steam gibt es einen Rabatt von 10 Prozent auf den regulären Preis für Vorbesteller.

Ebenso wurde bekannt, dass die neue Staffel sich nicht nur an bestehende Spieler der Reihe, sondern auch an neue Spieler richtet. Wer neu einsteigt, der wird eine speziell zugeschnittene Geschichte erhalten. Alteingesessene Spieler können hingegen ihre Speicherstände von verschiedenen Plattformen importieren. Wer seinen Spielstand verloren hat, kann offenbar via eines Tools auch einen solchen wieder generieren und die Spielwelt im gewünschten Zustand für Staffel 3 generieren.

Der neue Videoclip, den ihr euch auch im Folgenden ansehen könnt, zeigt euch unter anderem auch den Newcomer Javier. Es wird aufgeklärt, wie die Zombie-Plage ihn und seine Familie getroffen hat.