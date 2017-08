The Wakling Dead: Our World

Da will wohl jemand etwas vom Pokémon-GO-Kuchen abhaben. The Walking Dead: Our World tauscht Taschenmonster gegen Zombies. Darum geht es in dem AR-Spiel.

Ihr denkt, ihr würdet euch in der Zombie-Apokalypse besser schlagen als Rick Grimes und seine Truppe? Im Herbst könnt ihr eure Fähigkeiten unter Beweis stellen, denn dann wird The Walking Dead um ein AR-Spiel für Android und iOS mit dem Beinamen Our World veröffentlicht.

In Zukunft werden auf den Straßen - und geht es nach dem ersten Trailer, auch in Supermärkten - nicht nur Pokémon gefangen, sondern Zombies endgültig über den Jordan geführt. Aber nicht nur Beißer werden euch über den Handybildschirm laufen. Wie der Trailer impliziert, begegnet ihr auch Serienhelden wie Rick und Michonne. Echtes Gameplay wurde von The Walking Dead: Our World noch nicht gezeigt, aber es läuft wohl darauf hinaus, dass ihr euch der Zombies mit Nahkampfwaffen und großkalibrigen Waffen erwehren müsst.

Entwickler der AR-App ist das finnische Studio Next Games, das bereits The Walking Dead: No Man's Land für Smartphones entwickelt hat. Ein konkreter Termin steht noch nicht fest. Lediglich die Angabe "bald verfügbar" weißt darauf hin, dass The Walking Dead: Our World noch in diesem Jahr auf Google Play und im App Store auftauchen wird.