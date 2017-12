Wie in jedem Jahr wurde auch 2017 wieder der Deutsche Entwicklerpreis verliehen. Wir verraten euch, wer bei der renommierten regionalen Preisverleihung den wichtigen Titel als "Bestes deutsches Spiel" abstaubte.

Der große Gewinner des Abends war beim Deutschen Entwicklerpreis 2017 das Action-Rollenspiel The Surge aus dem Hause Deck 13 Interactive. Der gelungene Spieltitel konnte sich den Titel in der wichtigsten Kategorie, nämlich "Bestes deutsches Spiel" sichern und war auch sonst erfolgreich. Auch die Kategorien "Bestes PC-/Konsolenspiel" und "Beste Grafik" konnte The Surge für sich entscheiden.

Als bestes deutsches Studio wurde King Art Games ausgzeichnet; dieses zeichnete unter anderem für das gruselige Adventure Black Mirror verantwortlich. Bei der Preisverleihung am gestrigen 06. Dezember gingen in der Kategorie "Bestes deutsches Spiel" damit unter anderem ELEX und The Inner World neben Orwell und The Long Journey Home leer aus.

Alle Gewinner beim Deutschen Entwicklerpreis 2017 im Überblick:

Beste Grafik: The Surge

Bestes Game Design: Card Thief

Beste Technische Leistung: Dreadnought

Beste Story: Orwell

Bester Sound: Ken Follett's The Pillars oft he Earth

Bestes VR Game: Late for Work

Bestes Mobile Game: Angry Birds Evolution

Bestes PC-/Konsolenspiel: The Surge

Bestes Indie Game: The Inner World - Der letzte Windmönch

Bestes Deutsches Spiel: The Surge

Most Wanted: Witch It

Ubisoft Blue Byte Newcomer Award (Studierende): Realm of the Machines

Ubisoft Blue Byte Newcomer Award (Blue Byte): Viking Rage

Beste Marketing Aktion: Das große Pizza Creator Gewinnspiel

Sonderpreis für soziales Engagement: EA Outreach

Innovationspreis: Orwell

Bester Publisher: Headup Games

Bester Entwickler: King Art Games

Zu The Surge war zuletzt erst die Erweiterung "A Walk in the Park" veröffentlicht worden. Unser The Surge Review könnt ihr noch einmal hier nachlesen.