The Surge

Zum knackigen Action-Rollenspiel The Surge erscheint die erste Singleplayer-Erweiterung – und zwar genau heute! Wir sagen euch, was drinsteckt.

Heute ist mit A Walk in the Park die erste Erweiterung zum Action-Rollenspiel The Surge von Deck13 erschienen. Und darin wird es vergnüglich, zumindest dem Namen nach ...

Denn das Add-on schickt euch in einen verlassenen Freizeitpark, der sich auf dem Gelände des CREO-Konzerns befindet. Ursprünglich war dieser für die Erholung der Mitarbeiter und ihrer Familien gedacht. Doch nun muss Protagonist Warren auf dem verwüsteten Gelände gegen durchgeknallte Maskottchen sowie neue Bosse kämpfen. Dafür stehen ihm 16 neue Waffen und einige frische Implantate zur Verfügung, auch zusätzliche Rüstungsteile gehören zum Inhalt des DLC.

A Walk in the Park steht ab sofort auf PS4, Xbox One und PC zum Download bereit. Der Preis liegt bei 14,99 Euro. Anbei der Trailer zur Erweiterung: