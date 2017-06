TV-Serie in Arbeit

Der diebische Waschbär Sly Cooper wird als TV-Serie umgesetzt, wie Sony Interactive Entertainment und das in Paris ansässige Technicolor Animation Productions angekündigt haben.

Die computeranimierte TV-Serie mit dem bekannten PlayStation-Maskottchen soll an ein Publikum in der ganzen Welt ausgestrahlt werden. Wo und wann es die Serie zu sehen geben wird, gaben die beteiligten Firmen jedoch noch nicht bekannt. Auch Einzelheiten zur Handlung verriet man nicht.

Es ist nicht der erste Versuch, Sly Cooper einem größeren Publikum zugänglich zu machen. 2014 kündigten Blockade Entertainment und Rainmaker Entertainment einen Kinofilm an, der eigentlich 2016 hätte in die Kinos kommen sollen. Auf seiner Webseite beteuert Rainmaker Entertainment, lediglich das Projekt sei weiter in Entwicklung; ob der Kinofilm aber tatsächlich noch das Licht der Welt erblicken wird, bleibt abzuwarten.