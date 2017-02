NIS America und die Flashpoint AG haben jetzt schicke Zusatzinhalte für The Silver Case angekündigt.

NIS America und die Flashpoint AG geben per Pressemitteilung bekannt, dass The Silver Case Zusatzinhalte spendiert bekommt. Zum einen handelt es sich dabei um die Story-Kapitel “Yami” und “White Out Prologue". Ersteres spielt dabei mehre Monate nach dem letzten Kapitel während Letzteres eine Verbindung zum episodischen Nachfolger The Silver Case: Ward 25 herstellt.

Doch damit ist nicht Schluss. Darüber hinaus sind außerdem noch zwei zusätzliche Tracks und zwölf Remixes von Akira Yamaoka, Erika Ito und dem Grasshopper Sound Team an Bord. Allein für seine musikalische Untermahlung ist das Paket bereits einen Blick wert.