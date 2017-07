Inhaber einer Switch von Nintendo dürfen sich womöglich über eine weitere Spielumsetzung freuen. Eine solche Version steht nun nämlich von The Sexy Brutale im Raum.

Tequila Works hat sich bislang als Entwickler zur Möglichkeit einer Switch-Umsetzung von The Sexy Brutale bedeckt gehalten. Dennoch dürfte eine solche Spielvariante nun vor dem Release stehen. Darauf lässt eine neue Alterseinstufung schließen.

Kürzlich hat die europäische PEGI eine Altersfreigabe ab 12 Jahren für The Sexy Brutale auf der Switch erteilt. Eine offizielle Ankündigung steht zunächst noch aus, die Chancen für eine solche sind aufgrund der Einstufung aber spürbar gestiegen.

Bisher ist der Titel für PC, PS4 und Xbox One erhätllich. Unseren Videotest gibt es schonmal anbei für euch.

The Sexy Brutale ist eines der innovativsten Spiele der letzten Jahre. Warum das Spiel so besonders ist, sagen wir euch in unserem Video-Review.