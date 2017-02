The Legend of Zelda: Breath of the Wild

In der aktuellen Ausgabe des US-Magazins GameInformer findet sich ein großer Artikel über das kommende Action-Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Nintendo Switch und Wii U. Dieses beinhaltet auch Aussagen von Serien-Produzent Eiji Aonuma über die chronologische Einordnung des neusten Teils der Reihe in die offizielle Zeitlinie.

Spätestens seit der Veröffentlichung der Zelda-Enzyklopädie Hyrule Historia ist bekannt in welcher Relation die Spiele der The-Legend-of-Zelda-Reihe zueinander stehen und wie sie chronologisch einzuordnen sind. Bisher stellte sich die Frage wo sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild in die offizielle Zeitlinie einfügt. Anhand der Trailerszenen, in denen unter anderem die Ruinen des Tempels der Zeit aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time zu sehen sind, ließen vermuten, dass der neuste Ableger irgendwann nach dem ersten Serien-Teil für das N64 angesiedelt ist. Dies bestätigte Zelda-Produzent Eiji Aonuma gegenüber GameInformer, wie aus einem großen Artikel über den Nintendo-Switch- und Wii-U-Ableger zu lesen ist.

Trotz dieser eindeutigen Einordnung des Spiels, erklärt Aonuma weiter, dass sich das Team nicht durch die Vorgänger einschränken lassen wollte, da sie der gesamte Prozess erneuert werden sollte. Dennoch wusste man auch wie viele Fans sich für die Geschichte des Zelda-Franchises interessieren und dass sie großes Wissen über die Historie der Reihe besitzen. Deshalb wurden kleine Hinweise in The Legend of Zelda: Breath of the Wild untergebracht, um den Fans der Reihe die Möglichkeit des Wiedererkennungswertes zu bieten.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint pünktlich zum Launch der Nintendo Switch am 3. März für die neue Konsole und als letztes Spiel von Nintendo für die Wii U. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass die Entwicklung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild abgeschlossen ist.