The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Die digitale Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird 40 Prozent des Speichers der Nintendo Switch einnehmen. Mit Speicherkarten könnt ihr die Kapazität der Konsole erweitern.

Falls ihr euch für einen Download von The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf eure Nintendo Switch entscheidet, dann benötigt ihr 13,4 GB freien Speicherplatz. Die neue Konsole von Nintendo besitzt eine Kapazität von 32 GB und davon wird ein Teil für das Betriebssystem beansprucht. Der Speicher kann durch microSDXC-Karten erweitert werden, so dass ihr auch mehrere Spiele auf die Konsole herunterladen könnt.

Auf der Nintendo Wii U nimmt The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit runden 13 GB etwas weniger Speicherplatz in Anspruch. Der Titel erscheint am 03. März 2017 für beide Plattformen.