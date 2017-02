The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Der Trailer zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, der während der Nintendo Switch Präsentation im Januar gezeigt wurde, offenbarte, dass Prinzessin Zelda im neuen Teil der Reihe emotionaler zu sein scheint als bisher gewohnt. Im Gespräch für einen großen Artikel in der aktuellen GameInformer-Ausgabe äußerte sich Serien-Produzent Eiji Aonuma zur Thematik.

So emotional wie im Termin-Ankündigungs-Trailer von The Legend of Zelda: Breath of the Wild kennen Fans der Reihe die titelgebende Prinzessin nicht. Gegenüber der GameInformer meinte Produzent Eiji Aonuma, dass Zelda im neuen Teil der Reihe über eine breite Palette an Emotionen verfügen wird. So könne sie auch wütend auf Link werden und diesen sogar beschimpfen. Zu viel wollte Aonuma nicht dazu verraten, aber er führte weiter aus, dass für den Trailer eine sehr extreme Situation mit der Prinzessin gewählt wurde. Aonuma möchte, dass die Spieler die verschiedenen Seiten der Prinzessin selbst erleben und erfahren welche Emotionen in ihr hervorgerufen werden.

Danach gefragt, ob Zelda jeden Spieler beschimpfen würde, meinte Aonuma, er würde das nicht garantieren. Das läge an den unterschiedlichen Wegen, die die Spieler einschlagen werden und der Möglichkeit gewisse Dinge zu verpassen. Besonders, wenn man direkt auf das Ziel zugeht und das Abenteuer zu schnell beendet, wird man solche Szenen wie eine wütende Zelda verpassen. Wer jedoch die Welt erkundet, wird diese Momente des Action-Adventures wahrscheinlich erleben.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint als Launch-Titel am 3. März für die neue Konsole Nintendo Switch. Außerdem veröffentlicht Nintendo das Action-Adventure als letztes eigenes Spiel für die Wii U.