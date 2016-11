The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird den Nintendo-Switch-Release wahrscheinlich verpassen. Geht die Wii U nun leer aus?

Nachdem sich in der vergangenen Woche Berichte gehäuft haben, denen zufolge The Legend of Zelda: Breath of the Wild verschoben werden könnte, ist natürlich die große Frage, was aus der Version für die Wii U wird. Lässt Nintendo das Projekt fallen und macht die Wii U zur ersten Nintendo-Heimkonsole ohne neues Zelda?

Bisher war der Plan, dass das Spiel zeitnah zum Launch der Nintendo Switch für beide Plattformen erscheint. Da nun jedoch von einer Verschiebung bis in den Sommer 2017 die Rede ist, ist unter Fans die Angst groß, dass Nintendo einfach die Current Gen-Fassung streicht, um sich voll und ganz auf seine neue Konsole zu konzentrieren.

Jedoch geht aus aktuellen Berichten hervor, dass Breath of the Wild Wii U trotz einer möglichen Verschiebung noch immer geplant ist und Besitzer der aktuellen Nintendo Konsole nicht im Stich gelassen werden. Was würde eine Streichung für euch bedeuten?