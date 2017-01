The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint trotz der Switch-Veröffentlichung auch für die Wii U. Doch gleichzeitig wird das Spiel auch der letzte Nintendo-Titel für die Plattform sein.

Wii-U-Inhaber dürften aufgeatmet haben, als bestätigt wurde, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild trotz Switch-Veröffentlichung weiter auch für Nintendos alte Heimkonsole erscheint. Nun müssen diese aber stark sein, denn künftig wird es keine Nintendo-Titel mehr für die Plattform geben.

Wenn am 03. März 2017 der neue Zelda-Ableger für die Wii U veröffentlicht wurde, verabschiedet sich Nintendo selbst von der Spieleentwicklung für die alte Konsole. Diese konnte nie an den Erfolg der Wii anknüpfen und muss künftig auf neue First-Party-Titel verzichten. Das bestätigte Reggie Fils-Aime, President von Nintendo of America, gegenüber den Kollegen von Polygon.

"Aus dem First-Party-Blickwinkel wird es keine neue Entwicklungen mehr nach dem Launch von Zelda: Breath of the Wild geben", so Fils-Aime. "Wir sind wirklich am Ende der Lebensdauer der Wii U angelangt."

Wenngleich also noch einmal ein Blockbuster für die Plattform erscheint, anschließend müssen sich Nintendo-Jünger wohl definitiv eher Richtung Switch orientieren. Bisherige Titel für die Wii U, allen voran Splatoon und Mario Kart, sollen aber auch künftig noch weiter in Sachen Online-Gaming unterstützt werden.