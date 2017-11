Konzertreihe mit Songs aus Breath of the Wild zurück

The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses

Schon einmal tourte die Konzertreihe "The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses" auch durch Deutschland. Nun kehrt diese zurück und macht schon bald in Düsseldorf halt.

Die Reihe "The Legend of Zelda: Symphonie of the Goddesses" verbindet die beliebtesten Melodien der klassischen Videospielreihe mit dem klassischen Sound eines Symphonieorchesters. Die neueste Ausgabe wird noch in diesem Monat in Düsseldorf zu sehen sein - und dann unter anderem auch neue Melodien aus dem aktuellen The Legend of Zelda: Breath of the Wild umfassen.

Bereits im vierten Jahr ist das Musik-Event auf Tournee und begeistert junge und jung gebliebene Musik- und Videospielfreunde. Am 24. November gibt sich das Ensemble nun in Düsseldorf die Ehre. Ab 20:00 Uhr wird dem Publikum dort in der Mitsubishi Electric Halle eine erneuerte und erweiterte Version der Konzertreihe geboten.

Neben den neuen Tracks aus Breath of the Wild kommen ein komplett neuer Satz aus The Legend of Zelda: Skyward Sword, eine überarbeitete Ouvertüre und viele bekannte Sounds aus der Zelda-Serie dazu, die ihrerseits schon wieder Klassiker sind. Tickets für das Konzert mit dem Perth Symphony Orchestra und dem 20-köpfigen Chor sind über Eventim erhältlich.