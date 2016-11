The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Die erste Altersfreigabe für The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist aufgetaucht und sie stammt aus Australien. Neben der Freigabe gibt es außerdem Informationen zur Entscheidung der Behörden.

Nachdem die Berichterstattung rund um The Legend of Zelda: Breath of the Wild in der jüngeren Vergangenheit von Gerüchten dominiert wurde, gibt es nun endlich wieder handfeste Informationen zu dem Spiel.

So haben die australischen Behörden bereits eine Altersfreigabe für den kommenden Kracher erteilt. Es wird empfohlen, dass Jugendliche über 15 Jahren das Spiel erwerben und zocken dürfen, denn es hat eine "M"-Einstufung erhalten.

Vergleichbar ist das Rating mit der deutschen Einstufung "Ab 12 Jahren", denn bereits die letzten Ableger der Serie haben ein "M" erhalten und wurden bei uns mit dem grünen Sticker versehen. Grund für die Einstufung ist die moderate Gewalt und Stimmung des Titels.

Solltet ihr euch nun über einen nahenden Release des Spiels freuen, müssen wir euch enttäuschen. Auch wenn der Behörde eine fortgeschrittene Version zur Einstufung vorgelegt wurde, kann man davon ausgehen, dass verschiedene Arbeitsschritte, wie die Lokalisierung, noch fehlen.