The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Zuletzt rankten sich Gerüchte um eine Verzögerung der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, die nun erst im Sommer 2017 erfolgen soll. Vielleicht gibt es bereits in wenigen Tagen mehr Klarheit.

Via Twitter bestätigten nun nämlich sowohl Gastgeber Geoff Keighley als auch Nintendo of America, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild einen Auftritt auf den diesjährigen The Game Awards haben wird. Zu erwarten ist demnach offenbar neues Gameplay.

Dass tatsächlich auch ein Erscheinungstermin für das Spiel genannt wird, ist bis auf Weiteres aber eher unwahrscheinlich. Da der Titel ein wichtiger Blockbuster für die neue Switch ist, die Konsole selbst aber erst im Januar vorgestellt wird, ist eher davon auszugehen, dass es auch erst dann Neuigkeiten zum Thema Termin geben wird.

Die The Game Awards 2016 finden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in dieser Woche statt.