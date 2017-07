The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel

Das einst für die PS3 veröffentlichte The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel erscheint nun auch für den PC; mittlerweile steht ein konkretes Veröffentlichungsdatum fest.

Ursprünglich auf der PlayStation 3 und der PlayStation Vita veröffentlicht, wird The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel in Kürze auch auf dem PC zu haben sein. Nach einer zweiwöchigen Verzögerung erscheint der Titel nun am 02. August 2017, wie Publisher XSEED Games nun bekanntgab.

Die PC-Fassung soll via Steam und GOG erhältlich sein. Gegenüber der ursprünglichen Spielfassung wurden die Texturen optimiert und es wurden über 5.000 Zeilen neue Aufnahmen eingesprochen.