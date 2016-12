The Last of Us: Part II

Der für den Erstling The Last of Us zuständige Director Bruce Straley wird nicht am zweiten Teil arbeiten. Sony bestätige, dass Neil Druckmann den Titel diesmal alleine übernimmt.

Director Bruce Straley war für The Last of Us und Uncharted 4: A Thief's End zusammen mit Neil Druckmann zuständig. Bei The Last of Us: Part II wird er allerdings nicht an Bord sein. Sony hat bestätigt, dass Straley nach den letzten beiden Projekten eine wohlverdiente Pause eingelegt hat. Er freut sich aber bereits in Zukunft zum Studio zurückzukehren und sein nächstes Projekt in Angriff zu nehmen.

Bruce Straley arbeitet fast 20 Jahre für das Studio Naughty Dog und man darf gespannt sein, welchen Titel er zukünftig als Director leiten wird. Für den zweiten Teil von The Last of Us übernimmt Neil Druckmann eigenständig den Job.