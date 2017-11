Zwei der vielversprechendsten Titel für PlayStation VR sind derzeit bei Supermassive Games in Arbeit. Allein: Diese werden leider Gottes nicht mehr in diesem Jahr erscheinen.

Mit Bravo Team und The Inpatient sollten zwei der vielversprechendsten PSVR-Titel noch in diesem Jahr zu haben sein. Beide entstehen bei Entwickler Supermassive Games - und beide können den geplanten Release nun nicht einhalten.

Wie Sony via Twitter kommunizierte, sollen sowohl Bravo Team als auch The Inpatient nun erst im nächsten Jahr 2018 veröffentlicht werden. Als Begründung wird lediglich angegeben, dass Supermassive so die nötige Zeit eingeräumt werden soll, um die Spiele für PSVR-Inhaber so gelungen wie möglich zu präsentieren.

Auch neue Release-Dates gibt es für beide Spiele schon: The Inpatient wird den Anfang machen und ab dem 23. Januar 2018 verfügbar sein. Bravo Team hat als neues Release-Datum den 06. März 2018 verpasst bekommen.

Bei The Inpatient handelt es sich um ein Horrorspiel, das im Blackwood Sanatorium angesiedelt ist, welches ihr aus dem 2015 veröffentlichten PS4-Exklusivspiel Until Dawn kennt. Im Fokus stehen aber weniger Horror-Elemente als eine tiefgründige Story und die Charakterentwicklung. Bravo Team ist hingegen ein reinrassiger VR-Shooter, der in einer fiktionalen osteuropäischen Stadt während einer Eskort-Mission angesiedelt ist.