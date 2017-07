The Inner World

Pünktlich zum Release des zweiten Teils The Inner World: Der letzte Windmönch gibt es den Soundtrack zur Adventure-Reihe auch in digitaler Form sowie auf Vinyl.

Wie heute bestätigt wurde, arbeitet Headup Games und der deutsche Entwickler Studio Fizbin erneut mit Black Screen Records zusammen, um den Soundtrack von The Inner World und dem Sequel The Inner World: Der letzte Windmönch zu veröffentlichen. Dieser soll digital und als Best Of mit ausgewählten Tracks auch als Doppel-LP auf klassischem schwarzen Vinyl erscheinen. Die letztgenannte kommt streng limitiert auch auf violetten/grünen 180 gr Vinyl.

Die digitale Variante ist ab sofort bei Spotify, iTunes, Bandcamp und allen großen Streaming-Diensten erhältlich. Die physische Colletor's Edition wird ab dem 01. September 2017 zu haben sein und kann ab sofort hier vorbestellt werden.