The Game Awards haben sich zu einer festen jährlichen Einrichtung gemausert und sind parallel zur wichtigsten Auszeichnung in der Spielebranche geworden. Nun steht der Termin für die diesjährige Ausgabe fest.

Erstmals wurden The Game Awards im Jahr 2014 verliehen, seither hat die Award-Show von Gastgeber Geoff Keighley in jeder Hinsicht zugelegt. Die Preisverleihung hat sich als die wichtigste in der Spielebranche etabliert und zieht Jahr für Jahr immer mehr Livestream-Zuschauer an. Kein Wunder, werden doch zahlreiche neue Titel im Zuge der Show angekündigt und Spielszenen aus kommenden Spitzentiteln präsentiert.

Auch in diesem Jahr wird es die Show wieder geben. Sie findet wie gewohnt im Dezember statt. Geoff Keighley kündigte via Twitter den 06. Dezember 2018 als Termin für die The Game Awards 2018 an. Wer live dabei sein möchte, wird sich in hiesigen Gefilden aber eher den 07. Dezember rot im Kalender anstreichen müssen, denn aufgrund der Zeitverschiebung fällt der Startschuss für die Übertragung in der folgenden Nacht um 02:30 Uhr. Austragungsort wird wieder das Microsoft Theater in Los Angeles sein.

Die Tickets für die Show sollen ab dem morgigen Freitag, den 08. Juni 2018, in den Verkauf gehen. Im vergangenen Jahr hatten bei den Game Awards über 11,5 Millionen Zuschauer live eingeschaltet und die Preisverleihung samt zahlreicher Neuankündigungen im Stream verfolgt.