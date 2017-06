In dieser Woche geht die wichtigste Branchenmesse über die Bühne: die E3. Dennoch wirft auch ein weiteres Großereignis in der Spielebranche bereits seine Schatten voraus.

Die Rede ist in diesem Fall von den The Game Awards 2017, die nun ganz offiziell von Gastgeber und Veranstalter Geoff Keighley am Rande der E3 angekündigt wurden. Die diesjährige Award-Show, die sicherlich wieder mit diversen Weltpremieren und Ankündigungen aufwarten wird, soll am 07. Dezember 2017 stattfinden.

Laut Keighley werden außerdem auch schon heute die Tickets im Vorverkauf erhältlich sein. Wer live vor Ort in Los Angeles dabei sein möchte, der sollte zeitnah die offizielle Webseite ansteuern. Wieviel die Tickets kosten ist noch nicht bekannt; im vergangenen Jahr waren diese kostenfrei.