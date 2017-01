The Exiled

Vor zwei Jahren verhalf die Community dem Titel The Exiled dazu, via Greenlight auf der populären PC-Plattform Steam zu landen. Nun gibt es Licht am Ende des Tunnels, denn eine spielbare Version soll sich bald erwerben lassen.

Wie die Entwickler von Fairytale Distillery haben nun bekanntgegeben, dass der PC-Titel The Exiled ab dem 23. Februar 2017 endlich via Steam erhältlich sein soll. Das Spiel wird dann zunächst Teil des dortigen Early-Access-Programms, ist also noch nicht komplett fertiggestellt.

Erstmals wird The Exiled ab diesem Tag durchgehend für alle Interessierten erhältlich und online spielbar sein. Alpha-Einladungen oder weitere Testphasen wird es dann nicht mehr geben.

Zum Launch wird es zunächst eine komplett kostenfrei spielbare Version für alle Interessierten geben; diese kann sieben Tage lang ausprobiert werden. Wer den Titel anschließend weiter zocken möchte, muss sich ein Supporter Pack zulegen. Diese gibt es in unterschiedlichen Ausführunge für 19,99 Euro, 36,99 Euro oder 73,99 Euro. Enthalten sind für dieses Geld weitere Goodies wie Skins und Pets, wohlgemerkt aber keine Ingame-Vorteile. Ein Pay-to-Win-System schließen die Macher grundsätzlich aus.

Weitere Details zur bevorstehenden Veröffentlichung findet ihr hier auf der offiziellen Webseite.