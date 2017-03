The Evil Within 2

Eine Job-Ausschreibung aus Japan macht ziemlich deutlich klar: The Evil Within 2 dürfte sich in Arbeit befinden und möglicherweise noch in diesem Jahr erscheinen.

Vielleicht erinnert sich der ein oder andere unter euch an Shinji Mikamis Horror-Spiel The Evil Within, das weitgehend unterschätzt wird, aber durchaus gute Kritiken erntete. Vergangenes Jahr äußerte sich Bethesda über eine Fortsetzung. Dabei hieß es, dass sich der Titel gut genug verkaufte, um eine Fortsetzung zu rechtfertigen und genau danach sieht es gerade aus.

Eine japanische Stellenausschreibung ist auf NeoGAF aufgetaucht, in der ein Übersetzer und ein Q&A-Bug-Reporter für Psycho Break 2 gesucht werden. Dabei handelt es sich um den Namen, unter dem The Evil Within in Japan bekannt ist. Die Arbeit beginnt laut Inserat am 10. April und dauert bis zum 31. Oktober. Das bedeutet, das ein Release von The Evil Within 2 gegen Ende des Jahres noch im Rahmen des Möglichen wäre.

Die Chancen stehen also gut, dass auf der E3 2017 eine offizielle Ankündigung der Horror-Fortsetzung erfolgt. The Evil Within erschien ursprünglich Mitte Oktober 2014.