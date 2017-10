The Evil Within 2

In der kommenden Woche erscheint das Horror-Sequel The Evil Within 2, neben PS4 und Xbox One dann auch für den PC. Wer auf dieser Plattform zocken möchte, sollte aber die nun bestätigten Systemanforderungen erfüllen.

Wie immer ist es die oberste Regel für PC-Spieler, erst einmal die Systemanforderungen zu checken, bevor sie sich einen Titel für den heimischen Rechenknecht zulegen. Das wird auch bei The Evil Within 2 fällig, das kommende Woche am 13. Oktober auch wieder für den PC erscheint. Wer auf dieser Plattform zocken kann, wurde nun seitens der Macher verraten.

Minimale Systemanforderungen

OS: Windows 7/8.1/10 (64-bit)

CPU: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 oder besser

RAM: 8GB

HDD: 40GB

GPU: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD 7970 3GB oder besser

Empfohlene Systemkonfiguration

OS: Windows 7/8.1/10 (64-bit)

CPU: Intel Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1600X oder besser

RAM: 16GB

HDD: 40GB

GPU: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 480 8GB oder besser