Ihr habt The Elder Scrolls V: Skyrim immer noch nicht gezockt? Selbst um die aufgebohrte Special Edition habt ihr bislang einen Bogen gemacht? Dann wird es an diesem Wochenende Zeit, das zu ändern. Dann könnt ihr das Spiel auf zwei Plattformen nämlich sogar kostenlos ausprobieren.

The Elder Scrolls V: Skyrim zählt sicherlich zu den epischsten Rollenspielen dieser Tage, was in der aufgemotzten Special Edition für PC, PS4 und Xbox One natürlich umso mehr gilt. Wer das Rollenspiel bis dato verpasst hat, jetzt aber selbst einmal Hand anlegen möchte, der kann dies am kommenden Wochenende ohne finanzielles Risiko tun.

Die Special Edition des RPG-Epos kann nämlich auf den Plattformen Steam und Xbox One gleichermaßen komplett kostenlos ausprobiert werden. Lediglich PS4-Gamer schauen insoweit leider in die Röhre. Auf der Xbox One ist außerdem eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft notwendig, um von der Aktion zu profitieren.

Solltet ihr euch anschließend zum Kauf entscheiden, so könnt ihr euch sowohl auf der Xbox One als auch bei Steam (-50%) einen Rabatt auf den regulären Verkaufspreis sichern. Alle im Rahmen des kostenfreien Wochenendes erzielten Fortschritte können auch in die Vollversion übernommen werden. Der Rabatt bei Steam gilt bis zum 19. September, im Xbox Store bis zum 18. September.