Game of Thrones im alten Skyrim? Was thematisch gar nicht so verschieden klingt, benötigte jedoch hunderte Mods. Ein Fan formte die Skyrim-Welt zu GoT um und drehte danach einen Trailer.

Das ursprüngliche Skyrim mit Game-of-Thrones-Setting? Kein Problem, dachte sich ein Fan des Spiels und der HBO-Serie, schließlich würde sich das RPG "erschreckend perfekt" für eine Nachbildung der Fernsehserie eignen. Einfach war die Sache allerdings nicht: Der YouTuber "UpIsNotJump" benötigte gleich 260 Mods, um die Welt von Skyrim zu Game of Thrones umzuformen. Nach vollendeter Modding-Arbeit drehte er dann einen Trailer der Serie nach, in dem es vor allem um die Geschichte von Ned Stark geht.

Das Video findet ihr nachfolgend, eine besondere Herausforderung seien dabei die Clipping-Fehler gewesen. Die Anpassung der Charaktere, die zunächst ziemlich seltsam ausgesehen haben sollen, verschlang wohl am meisten Zeit.