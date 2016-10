The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition

Die PC-Version von The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition leidet an fehlerhaftem Sound. Das Problem soll glücklicherweise zeitnah behoben werden.

Seit dem letzten Freitag ist mit The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition eine optisch verbesserte Fassung des Rollenspiels erschienen. Doch die Version wird aktuell noch von ein paar Fehlern geplagt.

Eines der Probleme betrifft die PC-Fassung. Dort sorgen schlecht komprimierte Audio-Dateien dafür, dass sich der Sound schlechter anhört als in der Urfassung von 2011. Community-Global-Lead Matt Grandstaff hat sich zu dem Problem geäußert und bestätigt , dass sich ein Patch zu dem Problem mittlerweile in der Testphase befindet und möglicherweise schon in dieser Woche veröffentlicht werden könnte.