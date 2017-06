Auch Bethesda hielt auf der diesjährigen E3 wieder eine Pressekonferenz ab, doch von The Elder Scrolls VI fehlte weiter jede Spur. Pete Hines nannte nun auch den Grund dafür.

Die Elder-Scrolls-Franchise ist auf der diesjährigen E3 lediglich mit Skyrim VR sowie Skyrim für die Switch vertreten. Der vollwertige Nachfolger The Elder Scrolls VI lässt sich hingegen nicht blicken. Nachdem im vergangenen Jahr Todd Howard betonte, dass der Titel noch "sehr weit entfernt" sei, da man erst an zwei anderen Projekten arbeite, hat sich daran auch in diesem Jahr wenig geändert.

In einem Interview mit Geoff Keighley betonte Pete Hines, VP of PR & Marketing bei Bethesda, dass das Studio weiter an den genannten zwei großen Projekten arbeite, bevor man sich an The Elder Scrolls VI wage. Die Teams würden hart an diesen beiden Spielen arbeiten und sobald man über diese reden könne, werde man sich irgendwann dem nächsten Rollenspiel-Ableger widmen.

Um das Thema abzuschließen führt Hines aus: "The Elder Scrolls VI ist derzeit nicht in Entwicklung." Weitere Rückfragen sollten sich damit bis auf Weiteres erübrigen. Bei den beiden Großprojekten handelt es sich übrigens um "große Multiplattform-Veröffentlichungen".