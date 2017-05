Kennern der The-Elder-Scrolls-Reihe wird „Morrowind“ ein Begriff sein. In der neuen Erweiterung zu The Elder Scrolls Online bekommt ihr die Chance, erneut nach Vvardenfell zu reisen und dort neue Rätsel zu lösen und Mysterien zu erforschen. Mit an Bord ist zudem eine neue spielbare Klasse, nämlich die des Hüters. Wir haben uns für euch auf dem TESO-Testserver umgeschaut und insbesondere den Hüter unter die Lupe genommen.

Euer Abenteuer in Vvardenfell beginnt nicht etwa auf dem Steg, der euch in The Elder Scrolls: Morrowind in die kleine Stadt Seyda Neen führte, sondern an Bord eines Schiffes. Das wird nach wenigen Minuten von Sklavenjägern gekapert und ihr geratet in Gefangenschaft. Schnell wird euch klar, dass ihr fliehen müsst. Glücklicherweise stehen euch weitere Gefangene zur Seite, so dass ihr mit einem kleinen Boot von der Insel der Sklavenjäger fliehen könnt. Dieses kleine Boot ist es, das euch an den Startpunkt bringt, an dem so viele Charaktere seit gut 15 Jahren das Licht der digitalen Welt erblickten, denn jetzt befindet ihr euch auf dem Steg vor der kleinen Hafenstadt Seyda Neen.

Altbekannte Städte

Noch immer gibt es dort die Zollbehörde, der ihr auch gleich einen Besuch abstattet. Mehr wollen und dürfen wir euch von der Geschichte, die euch viele Spielstunden durch Vvardenfell begleitet, nicht verraten, schließlich sollt ihr die Story ab dem 6. Juni selbst erleben, denn dann erscheint die neue The-Elder-Scrolls-Online-Erweiterung. Die Insel Vvardenfell bietet jede Menge, was euren Entdeckerdrang fördert. Riesige Pilze, neue Monster und der Vulkan, der über allem thront. Kleine Geschichten warten an jeder Ecke, und nicht nur in den Städten trefft ihr auf hilfesuchende NPCs, sondern nicht selten auch am Wegesrand.

Das alles dürft ihr nicht nur mit euren alten Charakteren erkunden, sondern auch mit der neuen spielbaren Klasse, dem Hüter. Der Hüter ist eine Charakterklasse, die sich zum einen auf Naturmagie konzentriert, zum anderen die Tierwelt zu Hilfe rufen kann. So lernt ihr gleich zu Beginn einen Zauber, durch den Klippenläufer gerufen werden, die eure Feinde im Sturzflug attackieren. Dank der geringen Abklingzeit gelingt es euch so, erste Gegner gleich aus der Entfernung zu erledigen. Ganz anders wirkt sich ein anderer Zauber aus: das Versengen.

Ihr ruft eine Gruppe Schröter, die sich jedoch gleich wieder in der Erde verkriechen. Erst nach drei Sekunden springen sie hervor und attackieren alle Gegner, die in einem bestimmten Radius stehen. Einfach zu nutzen ist diese Herbeirufung jedoch nicht, da ihr nie genau wisst, ob eure Gegner noch im Aktionsradius der Schröter stehen, sobald diese ihre Attacke ausführen. Alle diese tierischen Helfer verschwinden nach ihrem Einsatz wieder. Alle bis auf einen, denn recht bald lernt ihr die Fähigkeit, einen Bären zu beschwören.

Her mit dem Bär

Dieser Bär bleibt als ständiger Begleiter an eurer Seite und kann als Tank eingesetzt werden. Zwar ersetzt er keinen vollwertigen Krieger, die Aufmerksamkeit der Feinde zieht er aber trotzdem leicht auf sich. Das gibt euch die Möglichkeit, die Gegner, die „mit eurem Bären spielen“, aus der Ferne mit Zaubern und zum Beispiel einem Bogen zu bearbeiten und auszuschalten. Eine andere Möglichkeit, den Hüter zu spielen, ist die, ihn als Heiler einzusetzen. Im Talentbaum des grünen Gleichgewichts erhaltet ihr aktive und passive Fertigkeiten, die euch und eure Gruppe am Leben halten sollen.

So pflanzt ihr anfangs Pilzfelder und später ganze magische Wälder, die eurem Team Heilung bringen. Hierbei gilt immer ein bestimmter Radius, der als Heilfläche zählt. Unterstützt werden die aktiven Heilfähigkeiten durch passive Fertigkeiten, die eure Mana- oder Ausdauerregeneration erhöhen. So bringt euch die Gabe der Natur beispielsweise Mana oder Ausdauer zurück, sobald ihr einen Heilspruch wirkt. Durch den dritten Fertigkeitenbaum, die Winterskälte, hüllt ihr euch in eisige Schutzschilde oder verursacht mit der ultimativen Fertigkeit einen Graupelsturm, der allen Gegnern in eurer Umgebung ordentlich Schaden zufügt.

Die Spielweisen des Hüters sind also recht umfangreich und decken mehrere Bedürfnisse ab. Ob ihr ihn als Vollheiler spielt oder lieber auf die Tiergefährten setzt, bleibt euch überlassen. Auch die Waffenart, die ihr bei euch tragt, bringt Abwechslung in die Charakterklasse. Verteidigt ihr euch lieber mit Schwert und Schild, während eure magischen Schilde den Gegnern Bonusschaden zufügen, oder setzt ihr beispielsweise auf den Bären und unterstützt ihn mit Bogenattacken aus der Ferne? Spielt den Hüter einfach, wie ihr möchtet.

Der größte Vorteil ist, dass ihr mit dem Hüter von vorne beginnt und somit das Spiel komplett neu erleben dürft. Gerade neue Spieler haben somit einen Anreiz, einen Blick in The Elder Scrolls Online und insbesondere in die kommende Erweiterung Morrowind zu werfen, aber auch auf alte Hasen warten viele neue Inhalte. Wie schon im Hauptspiel liegen alle Questtexte als gesprochene Dialoge vor, der hohe Qualitätsstandard aus dem Hauptspiel wird also beibehalten. Das gilt auch für die Grafik und die musikalische Untermalung, die sich mehr als sehen und hören lassen können.