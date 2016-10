The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online hat einen umfangreichen Patch erhalten, der nicht nur neue Inhalte, sondern auch Support für die PlayStation 4 Pro mit sich bringt.

Mit dem "One Tamriel"-Update hat Bethesda ein umfangreiches Update für The Elder Scrolls Online veröffentlicht. Mit dem neuen Patch werden nicht nur viele Fehler behoben, es finden auch viele neue Features und Änderungen Einzug in das Online-Rollenspiel. Da die Patch-Notes sehr umfangreich sind, könnt ihr euch im offiziellen Forum durch die einzelnen Einträge arbeiten.

Ein besonderes Feature erhalten Spieler auf der PlayStation 4. Denn mit dem 18 Gigabyte großen Patch wird das Spiel für die PlayStation 4 Pro kompatibel gemacht, sodass ihr pünktlich am 10. November mit besserer Grafik in euer Abenteuer starten könnt.