The Elder Scrolls Online

Bethesda enthüllt heute eine neue Erweiterung für The Elder Scrolls online. Wir diskutieren ab 20:30 Uhr live mit!

Schon bald wird das The-Elder-Scrolls-Online-Universum noch größer. Heute Abend stellt Bethesda die neue Erweiterung für das MMO vor und wir sind live dabei. Schaltet um 20:30 Uhr ein. Unser Dekay und Kai von Bethesda laden euch ein und diskutieren über die brandheißen Infos, bevor Bethesda die Erweiterung enthüllt.

Anschließend gehen die beiden alle neuen Details noch einmal genau für euch durch. Das ist aber erst der Anfang, denn ab heute halten wir euch regelmäßig mit den neuesten Infos zu The Elder Scrolls Online auf dem Laufenden. Nähere Infos dazu erfahrt in schon in Kürze.