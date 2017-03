The Disney Afternoon Collection

Capcom hat heute die The Disney Afternoon Collection offiziell angekündigt. In deren Rahmen erscheinen zahlreiche Klassiker in neuem HD-Gewand.

Die The Disney Afternoon Collection soll ab dem 18. April 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One zu haben sein. Dann erwarten euch HD-Upgrades einiger klassischer Capcom-Titel, darunter DuckTales, DuckTales 2, TaleSpin und mehr.

Im Fokus stehen Disney-TV-Charaktere aus den Cartoons der 80er und 90er Jahre. Diese erstrahlen nun in der Full-HD-Auflösung 1080p, es wird aber auch Filter-Optionen für den klassischen Retro-Look und Original-Feeling geben. Alle enthaltenen Spiele werden mit neuen Modi daher kommen, beispielsweise "Boss Rush" oder "Time Attack".

In der Sammlung enthalten sind:

Chip 'n Dale Rescue Rangers

Chip 'n Dale Rescue Rangers 2

Darkwing Duck

DuckTales

DuckTales 2

TaleSpin

Der Kostenpunkt wird bei knapp 20 Euro liegen. Einen ersten Trailer gibt es anbei.