Einer der beliebtesten Webcomics erhält ein klassisches Point-&-Click-Adventure im Stil der alten LucasArts-Spiele.

"Cyanide & Happiness" auf explosm.net gehört zu den ältesten Webcomics im Internet und ist mit seinen simpel gezeichneten, oft derben Cartoons häufig geteilter Spaß auf Facebook, sowie Unterhaltungsseiten wie 9gag oder Buzzfeed.

Jetzt soll ein offizielles Spiel kommen, das als Point-&-Click-Adventure an Klassiker wie The Secret of Monkey Island, Day of the Tentacle und Maniac Mansion erinnern will, natürlich im gewohnt absurden Humor der Explosm-Comics. Noch steckt das Projekt allerdings in seinen Grundzügen und ist auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Ab September soll es eine Kickstarterseite zum Spiel geben.

Weitere Details über den Inhalt oder die angepeilten Plattformen gibt es aktuell noch nicht. Seid ihr Fan der Comics und freut euch auf die Umsetzung?